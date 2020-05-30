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Митрополит Антоний рассказал, какой псалом нужно читать, чтобы навести в своей жизни порядок

30.05.2020 / 17:55
Митрополит Антоний рассказал, какой псалом нужно читать, чтобы навести в своей жизни порядок
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний напомнил верующим о 115-м псалме

Только вера в Господа и Его волю возвращают человека к изначально задуманному Божьему плану относительно нас.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Слова 115-го псалма прекрасны и удивительны. Их простота и точность настраивают душу и ум на самый высокий духовный лад.

"Душа человека стяжавает качества, соответственные своей деятельности ", – пишет свт. Игнатий (Брянчанинов).
Поэтому так важно постоянно выводить свою душу из тьмы к свету, из безверия к вере.

Все «впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия», согласно Игнатию (Брянчанинову)», - пояснил он.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что «отношения между Творцом и творением никогда не сравнятся с отношениями одного творения с другим».

«Любовь к Богу заложена в человеке при его создании. Это корень жизни, без которого нет самой жизни. Каждое мгновение – подарок от Создателя, наше существо теплится только благодаря Его энергиям и Его воле, наши мысли руководимы Его силой, сообщающейся нам.

Творец – совершенен. Его творения созданы гениально и мастерски и совершенны в Нем, Его любви. Если мы сетуем на свою судьбу, свое предназначение, то в таком случае стремимся не к большей любви, а к меньшей», - сказал владыка Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний, псалмы
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