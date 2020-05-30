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Священники и верующие УПЦ сдали кровь для Ровенского облцентра крови

30.05.2020 / 18:42
Священники и верующие УПЦ сдали кровь для Ровенского облцентра крови
Ровенщина Источник: Центр информации УПЦ
На Ровенщине верующие УПЦ сдали кровь

На Ровенщине священники и верующие Украинской Православной Церкви сдали кровь для областного центра крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Рівне. Голос Церкви» в фейсбук, клирики и миряне 29 мая сдали кровь по просьбе сотрудников Ровенского областного центра службы крови.

«Мы давно наладили тесное сотрудничество с центром службы крови, поэтому нам звонят, когда есть необходимость. Из-за карантина сложилась именно такая ситуация, когда не хватает жизненно необходимой жидкости, мы откликнулись», – рассказал руководитель социального отдела при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев.

Как пояснили в центре крови, из-за длительного карантина во всех районах Ровенской области забор крови прекратили. Только областной центр активно работает, и в него и приглашают доноров, чтобы пополнить запасы крови.

В епархии и далее планируют сдавать кровь, всего будет несколько этапов забора крови, чтобы не создавать проблем для работников центра. Следующий день донора в епархии планируют провести 2 июня.

Источник: Inpress.ua
кровь, УПЦ, Ровенщина
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