На Ровенщине священники УПЦ будут сдавать кровь

Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви 29 мая будут сдавать кровь в областном центре крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», к донорству также приглашают верующих.

«Кровь необходимый материал для того, чтобы спасти человеческие жизни. В период карантина мало людей изъявляет желание стать донорами, потому запасы крови уменьшаются. Особенно не хватает доноров с 2+», - сказано в сообщении.