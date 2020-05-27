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На Ровенщине священники УПЦ будут сдавать кровь

27.05.2020 / 14:27
На Ровенщине священники УПЦ будут сдавать кровь
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
К донорству также приглашают верующих

Священники Ровенской епархии Украинской Православной Церкви 29 мая будут сдавать кровь в областном центре крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», к донорству также приглашают верующих.

«Кровь необходимый материал для того, чтобы спасти человеческие жизни. В период карантина мало людей изъявляет желание стать донорами, потому запасы крови уменьшаются. Особенно не хватает доноров с 2+», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
кровь, донор, Ровно, УПЦ
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