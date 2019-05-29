В УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови»

Во Всемирный день донора, 14 июня, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви совместно с Александровской районной государственной администрацией проведет акцию «Капля сильной крови».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) сдача донорской крови начнется в 09.00 на территории Свято-Покровского архиерейского собора.

Епархия приглашает жителей Запорожья поддержать акцию и принять участие в безвозмездной сдаче крови, напоминая, что "донорство – не только добрый поступок, но и польза для здоровья самого донора".

"14 июня вы можете сделать невероятно важное дело! Вы не просто сдадите кровь – вы спасете чью-то жизнь. Вы можете отдать частичку себя для того, чтобы сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться", – отметили в епархии.

Всем, кто захочет принять участие в мероприятии, при себе необходимо иметь паспорт.

Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви также сдают кровь в Киеве, Мукачевской, Ровенской, Одесской и Запорожской епархиях УПЦ.