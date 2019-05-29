Войти | Зарегистрироваться
19:36

среда,
29 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови»

29.05.2019 / 18:23
В УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови»
Акция по сдаче кровь Источник: Центр информации УПЦ
Всем, кто захочет принять участие в мероприятии, при себе необходимо иметь паспорт

Во Всемирный день донора, 14 июня, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви совместно с Александровской районной государственной администрацией проведет акцию «Капля сильной крови».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) сдача донорской крови начнется в 09.00 на территории Свято-Покровского архиерейского собора.

Епархия приглашает жителей Запорожья поддержать акцию и принять участие в безвозмездной сдаче крови, напоминая, что "донорство – не только добрый поступок, но и польза для здоровья самого донора".

"14 июня вы можете сделать невероятно важное дело! Вы не просто сдадите кровь – вы спасете чью-то жизнь. Вы можете отдать частичку себя для того, чтобы сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться", – отметили в епархии.

Всем, кто захочет принять участие в мероприятии, при себе необходимо иметь паспорт.

Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви также сдают кровь в Киеве, Мукачевской, Ровенской, Одесской и Запорожской епархиях УПЦ.

Источник: Inpress.ua
кровь, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.