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В РПЦ назвали проект по присвоению автокефалии ПЦУ «неслыханным испытанием на верность Православию»

29.05.2019 / 18:40
Усилия по дискредитации канонической Украинской Православной Церкви оказались бесполезны, заявили в РПЦ

Усилия по дискредитации канонической Украинской Православной Церкви оказались бесполезны.

Такое заявление Патриарха Кирилла опубликовано в среду в официальном Instagram Предстоятеля Русской православной церкви, передает ТАСС.

«Ни сила государственной власти, ни сила пропаганды не сработала. Впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время - все обернулось в прах и пепел», - заявил Патриарх.

Он назвал проект по присвоению автокефалии Православной Церкви Украины, которую возглавил митрополит Епифаний, «неслыханным испытанием на верность Православию», которое претерпела каноническая УПЦ.

«Казалось, все силы ада были подняты для того, чтобы оторвать Украину от Московского Патриархата, скомпрометировать нашу Церковь, поддержать раскольников и всех тех, кто на протяжении истории бросал вызов единству Православия. А ведь ничего не получилось», - резюмировал Предстоятель РПЦ.

Источник: Inpress.ua
церковь, РПЦ, УПЦ
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