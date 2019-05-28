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В РПЦ считают, что разрешение церковного конфликта в Украине всецело зависит от новых властей

28.05.2019 / 10:57
Патриарх отметил, что разрешение церковного конфликта в Украине всецело зависит от новых властей

Патриарх Кирилл доволен результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с канонической Украинской Православной Церковью (УПЦ).

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передает ТАСС.

«Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы <...> Все то, что происходило с Украинской Православной Церковью, и даже не с Церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах <...> Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы», - сказал он, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Ранее Патриарх встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет в Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране. Предстоятель РПЦ на встрече напомнил, что в Украине при экс-президенте Петре Порошенко был принят ряд законов, которые ущемляют в правах УПЦ. Также Патриарх провел встречу с генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав человека.

Патриарх отметил, что разрешение церковного конфликта в Украине всецело зависит от новых властей.

«Еще раз хочу сказать, что у меня не было ни одного негативного ощущения от обсуждения всех этих тем с теми людьми, с которыми я встречался в Страсбурге. Но еще также хотел бы подчеркнуть, что перемена к лучшему может и должна быть определена новым курсом нового украинского руководства», - добавил он.

Источник: ТАСС
церковь, патриарх кирилл, РПЦ, УПЦ
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