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Суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований данные о попытке выселения семьи священника из церковного дома на Волыни

28.05.2019 / 11:19
Суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований данные о попытке выселения семьи священника из церковного дома на Волыни
Суд / ukrinform.ua Источник: Центр информации УПЦ
После подачи заявления прокуратура не внесла факты о совершении правонарушения в ЕРДР

Луцкий горрайонный суд Волынской области 22 мая удовлетворил жалобу клирика Локачинского благочиния Волынской епархии УПЦ протоиерея Афанасия Лейбы на бездействие прокурора Волынской области, который не внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о попытке принудительного выселения семьи священнослужителя из церковного дома в селе Старый Загоров Локачинского района Волынской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии.

22 апреля протоиерей обратился в прокуратуру Волынской области с сообщением о совершении в отношении него уголовного правонарушения - группа лиц предприняла попытку насильно выселить семью священнослужителя из церковного дома, в котором он проживает и официально зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, нарушив тем самым статью 162 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности жилья).

После подачи заявления прокуратура не внесла факты о совершении правонарушения в ЕРДР.

В ответ на жалобу заявителя, Луцкий горрайонный суд обязал правоохранителей внести сведения о совершении данного уголовного правонарушения в ЕРДР, подробно опросить заявителя и свидетелей и начать досудебное расследование.

Источник: Inpress.ua
суд, УПЦ
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