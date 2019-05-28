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В РПЦ назвали дискриминацию верующих в Украине «пещерной политикой»

28.05.2019 / 17:15
В РПЦ надеются, что новые власти Украины прекратят «пещерную политику» по дискриминации верующих

Патриарх Кирилл рассчитывает, что с избранием президентом Украины Владимира Зеленского дискриминация православных в стране прекратится.

«В Украине грубейшим образом нарушались права огромного количества православных верующих», - сказал Патриарх журналистам в аэропорту Страсбурга по окончании своего визита во Францию, передает «Интерфакс».

«Результатом этих нарушений были реальные страдания только за то, что они хотели оставаться православными, хотели оставаться членами Русской Православной Церкви», - добавил он.

В то же время последние перемены, которые произошли на Украине в связи с избранием нового президента, по словам Патриарха Кирилла, «вселяют надежду».

«Я знаком с мыслями многих православных украинцев, они в связи с этим выбором (нового президента) связывают положительные перемены в том смысле, что прекратится дискриминация по принадлежности к православной юрисдикции, что все будут иметь равные права. Я разделяю эти надежды украинцев в связи с избранием господина Зеленского», - сказал он.

«Очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, но и в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдет из жизни украинцев. Я думаю, что эти надежды разделяли и мои собеседники здесь, в Страсбурге», - сказал Предстоятель Русской Церкви.

Ранее сообщалось, что он провел встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и верховным комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович.

Источник: Inpress.ua
церковь, РПЦ, УПЦ
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