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В Запорожской епархии УПЦ призвали сдать кровь для больных лейкозом детей

13.06.2020 / 16:40
В Запорожской епархии УПЦ призвали сдать кровь для больных лейкозом детей
Источник: Центр информации УПЦ
В Запорожской епархии призвали сдать кровь

Ежегодно 14 июня отмечают Всемирный день донора крови.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» проходит сдача крови для детей, больных лейкозом.

«Этот день - благодарность добровольным неоплачиваемым донорам за их благородный поступок и спасение жизни людей, нуждающихся в переливании донорской крови и/или ее компонентов», - сказано в сообщении на сайте епархии.

Верующим напомнили, что случаев, когда донорская кровь необходима, множество, и «ежедневно люди во всём мире, и наша страна не исключение, нуждаются в тоннах крови».

«Зачастую бывают ситуации, когда крови нет, или её не хватает, и тут на родственников пациента, нуждающегося в крови, возлагается непосильный труд - поиски крови. И не всегда удается найти доноров, иногда бывает слишком поздно», - отметили в пресс-службе епархии.

Среди адресатов такой помощи — и жертвы аварий, несчастных случаев, и женщины, потерявшие много крови во время родов, и люди с различными заболеваниями, жизнь которых зависит от наличия донорской крови. Так, например, для лечения одного ребенка, больного лейкозом, нужна кровь 100 доноров, для спасения ребенка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров.

В епархии подчеркнули, что донорство крови — богоугодное дело, одобряемое Церковью.

«Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это деятельная любовь и служение ближнему. Естественно, если основанием для донорства являются христианские принципы, а не материальная заинтересованность», - указано в сообщении.

«Отвечая себе на вопрос "Нужно ли сдавать кровь?", подумайте о том, что, возможно, именно Ваша кровь, спасет ребенку, больному лейкозом, жизнь», - призвали организаторы акции.

Источник: Inpress.ua
кровь, Запорожье, УПЦ
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