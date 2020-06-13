В Запорожской епархии УПЦ призвали сдать кровь для больных лейкозом детей

Ежегодно 14 июня отмечают Всемирный день донора крови.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» проходит сдача крови для детей, больных лейкозом.

«Этот день - благодарность добровольным неоплачиваемым донорам за их благородный поступок и спасение жизни людей, нуждающихся в переливании донорской крови и/или ее компонентов», - сказано в сообщении на сайте епархии.



Верующим напомнили, что случаев, когда донорская кровь необходима, множество, и «ежедневно люди во всём мире, и наша страна не исключение, нуждаются в тоннах крови».

«Зачастую бывают ситуации, когда крови нет, или её не хватает, и тут на родственников пациента, нуждающегося в крови, возлагается непосильный труд - поиски крови. И не всегда удается найти доноров, иногда бывает слишком поздно», - отметили в пресс-службе епархии.



Среди адресатов такой помощи — и жертвы аварий, несчастных случаев, и женщины, потерявшие много крови во время родов, и люди с различными заболеваниями, жизнь которых зависит от наличия донорской крови. Так, например, для лечения одного ребенка, больного лейкозом, нужна кровь 100 доноров, для спасения ребенка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров.

В епархии подчеркнули, что донорство крови — богоугодное дело, одобряемое Церковью.

«Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это деятельная любовь и служение ближнему. Естественно, если основанием для донорства являются христианские принципы, а не материальная заинтересованность», - указано в сообщении.



«Отвечая себе на вопрос "Нужно ли сдавать кровь?", подумайте о том, что, возможно, именно Ваша кровь, спасет ребенку, больному лейкозом, жизнь», - призвали организаторы акции.