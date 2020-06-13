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На Волыни верующие отметили годовщину освещения своего храма, высадив яблочный сад

13.06.2020 / 17:30
На Волыни верующие отметили годовщину освещения своего храма, высадив яблочный сад
Волынь Источник: Центр информации УПЦ
На Волыни верующие УПЦ отметили годовщину освещения храма

На Волыни в день рождения своего храма верующие высадили 25 яблонь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Волынской епархии, 11 июня храм в честь равноапостольного князя Владимира села Веснянка Киверцовского района Волынской области отметил годовщину своего освящения.

В этот день ровно год назад архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил совершил освящение храма и возглавил первую Божественную литургию в новой церкви.

По случаю праздника настоятель храма священник Виктор Обдар совершил ночную Божественную литургию, а церковь посетил епископ Камень-Каширский Афанасий.

Вместе с владыкой прихожане высадили в память об этом дне 25 саженцев яблоневого сада.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
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