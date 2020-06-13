На Волыни верующие отметили годовщину освещения своего храма, высадив яблочный сад

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17:59
В мире зафиксировали 7,6 миллиона случаев коронавируса
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10:47
Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь
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17:59
Качество воды на пляжах Европы в последние годы улучшилось
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16:15
НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг
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13:50
ВОЗ изменила свои рекомендации относительно ношения масок
- 17:59
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14:21
Украина в течение месяца получит более $3 миллиардов финпомощи
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13:50
Украина получит от МВФ еще четыре транша
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10:54
НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории независимой Украины – 6%
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15:54
Правительство подписало ВИЭ-меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии
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13:19
МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой — Минфин
- 14:21
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
- 09:12