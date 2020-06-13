Войти | Зарегистрироваться
18:14

суббота,
13 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ковеле построят больничный храм УПЦ при роддоме и детской поликлинике

13.06.2020 / 17:44
В Ковеле построят больничный храм УПЦ при роддоме и детской поликлинике
Ковель Источник: Центр информации УПЦ
В Ковеле построят церковь УПЦ при роддоме

В Ковеле построят новый больничный храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию, 12 июня митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир совершил чин основания нового храма.

Богослужение состоялось на месте строительства больничной церкви святого князя Олега Брянского.

«До этого времени богослужения на территории роддома и детской поликлиники происходили в цокольном помещении будущего храма. За это время сформировалась дружная и большая религиозная община в честь преподобного князя Олега Брянского, совершались регулярные богослужения, таинства, требы. И вот пришла пора строительства полноценного храма. Настоятель с приходским активом определились с проектом, приобрели строительные материалы, согласовали ход работ и пригласили управляющего епархией для благословения хорошего замысла», - рассказали в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Ковель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июня
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.