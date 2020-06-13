В память о предках: На Винниччине установили памятник исчезнувшему селу

Вдали от цивилизации, над берегами Южного Буга в Немировском районе Винницкой области, куда сегодня по бездорожью доезжают лишь редкие ценители дикой природы, установили памятник исчезнувшему селу Александровка. О том, что здесь еще полстолетия назад буйствовала жизнь, без опознавательных знаков догадаться сложно – трава быстро поглотила руины исчезнувшего села, оставив лишь вековые камни, поросшие мхом. В память о своих предках памятный знак на месте исчезнувшего села установили благодарные потомки.

«Мой прапрадед был одним из основателей села, и нам необходимо сберечь память о предках, которые здесь жили», - рассказывает Ольга Непийвода, которая вместе с еще одной активисткой, Жанной Окладнюк, и организовала установку памятника.

Сегодня о селе на Винниччине, которое просуществовало восемь десятилетий, практически не осталось упоминаний – разве что в местных архивах и документах.

«У моего отца в свидетельстве о рождении значится село Ясенове – старое название Александровки. А в интернете, действительно, о нем ничего нет», - отвечает Ольга на вопрос о том, где можно найти сведения об истории населенного пункта.

Для того, чтобы память о селе не канула в Лету, собирать сведения активисты решили по рассказам жителей и потомков.

...История села началась в 1903 году, когда четверо жителей близлежащих сел купили землю у местного пана Александра Мермана – отсюда произошло и название села Александровка. Пан этот был управляющим у потомков легендарного магната ХVIII века графа Станислава Потоцкого, который владел местными землями (в Печере на берегах Южного Буга до сих пор сохранена усыпальница и мельница древнего рода Потоцких).

Существует несколько теорий о том, откуда эти земли появились у Мермана. По одной из них, участок над Бугом ему достался за заслуги перед Российской империей, и был наградой от самой Екатерины ІІ.

«На то время селяне жили в основном со своего натурального хозяйства, поэтому возможность приобрести собственные земли означала своего рода свободу. Земля эта была плодородная, река полноводная, что и позволило им пережить все голодные годы ХХ столетия», - рассказывает Ольга Непийвода, имея в виду Голодоморы, которые постигли Винниччину в 30-х и 40-х годах прошлого века.

За короткое время из четырёх домов, которые возвели здесь первые жители, разросся целый хутор на 37 дворов. После прихода советской власти земли коллективизировали, а в селе появился собственный колхоз. Однако уже в 70-х годах село начало вымирать.

«Последнюю жительницу села в 1984 году, наконец, уговорили переехать в Забужье – близлежащее село. Она много лет прожила одна в Александровке, даже без света, потому что очень любила свое село, и ни в какую не соглашалась менять «локацию». Это была моя прабабушка Наталья Непийвода», - говорит Ольга.

Чтобы сохранить почти вымершую память о предках и селе Александровка, активисты решили установить на берегах Буга памятник с именами местных жителей. Деньги на памятник собирали местной общиной – большинство из потомков Александровки сегодня проживают в селе Забужье, которое находится за три километра от бывшего хутора.

На открытие памятника пригласили местного священника – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Печоре отец Николай опекает несколько сел в Немировском районе, поскольку в маленьких населенных пунктах на сегодня нет своих церквей.

Огромный каравай и символический глоток кагора – так, по давней православной традиции, помянули своих предков после панихиды жители Винниччины.

«Наш батюшка был очень удивлен, что за 19 лет его службы в Печоре он даже не слышал, что здесь было село! И, действительно, сейчас уже ничто об этом не напоминает, кроме нашего памятника. А на оставшиеся средства мы заказали сорокоуст за здравие всех, кто поддержал идею, и панихиду за упокой наших предков», - рассказывает активистка.

Большинство из последних жителей Александровка переехало в село Забужье – когда-то довольно процветающее село, где действовала ткацкая фабрика. Сегодня в этом населенном пункте проживает около 200 постоянных местных жителей, а в селе нет ни школы, ни дороги – в дождливое время года преодоление трех километров от Печеры до села превращается в гераклоковский подвиг. И, если село Александровка уже полностью вымерло, то Забужье остается на грани выживания, а большинство местных составляют пенсионеры.

«Нам бы очень хотелось возродить это село. На Троицу, когда здесь проходят поминальные дни, село оживает – сюда приезжают сотни людей, многие останавливаются «дикарями» у Буга. Если создать здесь правильную инфраструктуру – село оживет! И для этого, прежде всего, нужно проложить дорогу – это зависит от местных властей. А мы, в свою очередь, сможем организовать эко-курорт, который не будет уступать многим известным», - делится своими планами Ольга.

Так исторически сложилось в ХХІ веке, что молодежь массово покидает села. При этом, большие города разрастаются настолько, что там становится некомфортно даже дышать. Вернуть людей в покинутые села может только инфраструктура – дороги, школы, интернет. И сделать это абсолютно реально...