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На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ

03.01.2020 / 14:02
На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Ярослав Никитин выразил соболезнования матери, жене и детям покойного и призвал всех присутствующих молиться за усопшего

Настоятель храма в честь Вознесения Господня села Уланов Винницкой области протоиерей Ярослав Никитин 1 января совершил чин погребения новопреставленного офицера ВСУ Александра Грабовского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, Александр Грабовский служил кадровым офицером Вооруженных Сил Украины на должности заместителя командира батальона.

В день Вооруженных Сил Украины, 6 декабря, был награжден орденом «Крест за мужество».

Протоиерей Ярослав Никитин выразил соболезнования матери, жене и детям покойного и призвал всех присутствующих молиться за усопшего.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винниччина
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