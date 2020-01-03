На Винниччине священник УПЦ отпел офицера ВСУ

Настоятель храма в честь Вознесения Господня села Уланов Винницкой области протоиерей Ярослав Никитин 1 января совершил чин погребения новопреставленного офицера ВСУ Александра Грабовского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, Александр Грабовский служил кадровым офицером Вооруженных Сил Украины на должности заместителя командира батальона.

В день Вооруженных Сил Украины, 6 декабря, был награжден орденом «Крест за мужество».

Протоиерей Ярослав Никитин выразил соболезнования матери, жене и детям покойного и призвал всех присутствующих молиться за усопшего.