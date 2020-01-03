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Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста

03.01.2020 / 13:50
Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, что важно успеть сделать в последние дни поста
Фома Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Владимир отметил значимость молитвы

От Рождества Христова нас отделяют несколько дней, которые Церковь называет предпразднеством.

Что нужно успеть сделать за этот период, рассказал преподаватель Киевской Духовной Академии протоиерей Владимир Долгих сайту «ФОМА в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Начнем с того, что важность всякого дела, особенно в духовной жизни, носит несколько субъективный характер. У каждого из нас есть свои небольшие достижения и, как правило, немалые проблемы. Один пожилой и опытный священник, когда я у него на исповеди задумался, пытаясь вспомнить еще какие-то грехи, сказал мне: «Ты кайся в том, в чем ты скотина перед Богом прямо сейчас».

Мне эти слова глубоко врезались в память, и я понял, что, действительно, у каждого из нас, в каждый определенный период духовной жизни, есть конкретные проблемы, пороки, нас одолевающие. Вот поэтому все силы и важно бросить на борьбу с тем самым нашим внутренним «скотством», которое одолевает душу и сердце именно сегодня. Пожалуй, для этого нам и дана последняя строгая седмица Рождественского поста», - сказал он.

Протоиерей Владимир отметил значимость молитвы.

«Я, может, скажу банальные вещи, но очень важно сейчас усилить наши пост и молитву. Сегодня нередко приходится встречаться с ситуацией, когда совет священника молиться воспринимается как некое небрежение или попросту отсутствие совета. Но ведь и святитель Феофан Затворник говорил, что молитва — это первейшее дело христианина. Мы попросту не умеем молиться, потому и не верим в силу собственных слов, обращенных к Богу. Еще Паскаль говорил, что молитва дана человеку для того, чтоб он увидел величие причинно-следственных связей. Лучше недоубирать дома или чего-то недоделать из бытовых обязанностей, но посвятить время молитве, учиться которой можно всю жизнь», - рассказал протоиерей.

Священник сообщил, какие Евангельские тексты нужно читать в этот период.

«В оставшиеся до Рождества дни, думаю, следует также посвятить время чтению Священного Писания, а лучше еще всей семьей. Разделить его необходимо на две части, соответствующие двум Заветам. Если в Новом Завете это понятные и доступные Евангельские тексты, то в Ветхом Завете я бы посоветовал обратить внимание на пророчества, касающиеся конкретно Рождества Христова. Для этого лучше всего ознакомиться с содержанием книг пророков Даниила и Михея, а также разобраться с толкованием 7-й, 11-й и 35-й глав книги пророка Исайи.

Печатью над всем перечисленным, конечно же, должна быть Евхаристия, ведь это центральное таинство Православной Церкви, без которого невозможна сколь-нибудь нормальная духовная жизнь.

Думаю, что если нам удастся выполнить что-либо из перечисленного, то Господь не будет молчать и новорожденный Спаситель обязательно откликнется на искренне ищущее Его сердце», - подчеркнул он.

Источник: Inpress.ua
пост, православие
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