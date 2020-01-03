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В Раде готовят законопроект о введении трансфертного декретного отпуска

03.01.2020 / 13:43
В Верховной Раде ведется подготовка законопроекта, который позволить разделять отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи.

Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Готовим мы также в комитете и свою позицию по отпускам. Там тоже есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга", - рассказали Третьякова.

Она объяснила необходимость такой реформы потребностью в сохранении матерью профессиональных навыков. "Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск. Этот регламент для того, чтобы мама не теряла профессиональные навыки и не выпадала из трудового процесса", - отметила депутат.

Глава комитета по вопросам социальной политики убеждена, что нововведение, получившее название "трансфертный декретный отпуск", может быть использовано и для того, чтобы вся семья могла побыть с новорожденным в самый ранний период его жизни.

"Три года – это очень большой срок, поэтому дать возможность семье менять того, кто ухаживает за ребенком или дать возможность семье побыть вместе, когда родился новый человек – это то, чего хочется достичь трансфертным декретным отпуском", - добавила Третьякова.

Источник

законопроект, ВР, декретный отпуск, Галина Третьякова
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