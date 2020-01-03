Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь

Христос создал Церковь для того, чтобы верующие люди, облеченные Его духом, преображали мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«После падения Адама и Евы мы живем в трагическом мире, удаленном от Бога по желанию живущих. Этот страшный выбор и скопившееся за существование мира зло и привели нас к нынешнему состоянию.

Каждый своей жизнью либо ускоряет глобальное отдаление от Бога, либо, наоборот, способствует приближению к Нему. Мы все ответственны за то, что происходит сегодня вокруг. Фразы «Я тут ни при чем», «я жертва», «они виноваты» неуместны. Накопившиеся обиды, зависть, злость в наших сердцах утверждают тьму и все ужасное и бесчеловечное в мире», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему верующие не должны быть безучастными.

«Мы христиане. Это та единственная спасительная ниточка, благодаря которой каждый из нас может спастись и изменить мир.

Безучастность не свойственна христианству. «Вы – соль земли», – сказал Христос. А значит, мы способны силой своей веры творить правду Божию на земле и нести свет Христов. Если наша вера бездеятельная, то она никому не нужна, как соль, потерявшая свою соленость, которую можно выбросить на попрание (Мф. 5:13). И, судя по происходящим событиям, большинство из нас, увы, это забывают, иначе не было бы такого скопления зла и тьмы», - отметил он.

Владыка Антоний рассказал о свете Христовом.

«Свет христианской веры развеивал бы тьму, наполнял бы пространство и преображал его. Но этого не происходит. Почему?

Чтобы наполниться светом Христовым, нужно отворить сокровенные окна и двери своего дома – раскрыть максимально широко свое сердце, сделав его щедрым и любвеобильным, сделать зрячими глаза и восприимчивым слух.

В первую очередь следует понять, о чем нам говорит Христос. Истинное понимание Его слов, Его Божественного учения, возможно лишь в том случае, если мы будем стремиться жить Его жизнью, то есть в Его Теле – в Церкви Христовой», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, почему важно участвовать в таинствах Церкви.

«Только участвуя в Божественных и спасительных Таинствах Церкви, мы сможем поддерживать связь с Богом, и эта связь станет для нас источником бессмертной жизни. Следовательно, мы сможем иметь надежду на то, что правильно понимаем Его Божественные слова, что верно храним Его учение.

Нужно вслушиваться в слова Христовы, искать Спасителя и находить. Евангельские притчи – это не отвлеченные рассказы. Они изо дня в день происходят и повторяются в нашей жизни до тех пор, пока мы не поймем их сути, не прочувствуем их на собственном опыте», - рассказал управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что важно прощать обиды.

«Проявляли ли мы милосердие к нашим ближним, испрашивая у Господа благодушного отношения к себе за грубые нарушения и ошибки?

Простили ли мы долги других, получая прощение своих долгов, или уподобились немилосердному должнику, который после выпрошенного прощения своего долга не сжалостивился над просящим у него милости?», - спрашивает владыка Антоний.

Он назвал важные вопросы, которые важно задавать самому себе.

«Употребляем ли мы на благое дело заработанные трудом деньги или же, подобно неразумному богачу, развлекаемся и накопительствуем, тратим на пустое силы и время, забывая о духовных богатствах и нуждах, отворачиваемся от вечности?

Приносит ли наша вера плоды каждый день? Исполняем ли мы заповеди? Не являемся ли мы по сути смоковницей из притчи, посаженной в винограднике и не приносящей третий год плода? Бог приходит искать плод, но, находя нас бесплодными, повелевает убрать из здешней жизни.

Если наши дела не имеют в себе особого качества вечности, бесконечной Божией глубины, они, как прах, распадутся, когда Господь положит конец нашей земной жизни. Многие наши дела будут рассматриваться как бесплодные, так как не имеют необходимой глубины, неспособны влиться в вечность», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей подчеркнул, что «Православие – это не просто рассказ о Боге. Православие – это жизнь в Боге, это связь Бога и человека, когда Бог нисходит к человеку, а человек получает возможность вознестись к Богу, то есть достичь обожения. Именно к этому устремлена богооткровенная религия.

Он призвал нас, христиан, в погрязший в грехах мир как овец среди волков (Мф. 10–16). Это значит, что мы должны сохранять чистоту и любовь, веру и правду, доверие Богу, склоняться перед Его спасающей волей, несмотря ни на что».

Митрополит Антоний сообщил, как можно изменить мир.

«Если мы не сохраняем дух Христов по отношению к миру, то приобщаемся к миру и ничем не отличаемся от него. Лишь с милосердием Божиим мы можем спастись и изменить мир.

Только пребывая в Духе Христовом мы можем противостоять злу и служить Господу и Его Церкви. Только тогда мы будем на стороне света, изгоняющего тьму», - подытожил владыка.