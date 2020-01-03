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Дело Шеремета: в Киеве провели следственный эксперимент с участием Кузьменко

03.01.2020 / 12:51
В центре Киева состоялся следственный эксперимент по делу об убийстве Павла Шеремета - с участием врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к этому преступлению.

Об этом сообщает hromadske.

“Эксперимент проводили с участием криминалистов, правоохранителей и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая зафиксирована в видеоматериалах следователей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузьменко была в той же одежде, что и, вероятно, 20 июля 2016 года, когда в результате подрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет.

В то же время адвокат Юлии Кузьменко сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении эксперимента, поскольку на видео из материалов дела видно двух людей. Следствие установило, что вторым, вероятно, был Андрей Антоненко.

Напомним, 2 января адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что получил уведомление о проведении следственного эксперимента в деле Шеремета за час до его начала.

“Это притом что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - добавил защитник.

Он также настаивал, что эксперимент необходимо проводить в 2.40, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

24 декабря Апелляционный суд города Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.

Источник 

Шеремет, Кузьменко, дело Шеремета, следственный эксперимент
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