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Дело Шеремета: адвокат показал текст разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

27.12.2019 / 11:50
Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом Владислав Добош сообщил в Facebook

Дословно: "На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!

А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..."

Напомним: Добош ранее уверял, что следствие "исказило" слова Кузьменко о волонтере Марусе Зверобой. По его словам, в разговоре речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и о том, как общество это воспринимает.

25 декабря Кузьменко подала иск против МВД и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.

Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.

"Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.

Источник

Шеремет, Кузьменко, Зверобой, дело Шеремета
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