Микитасю продлили меру пресечения до середины февраля

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на експрезидента корпорации "Укрбуд".

Согласно решению суда, подозреваемый должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве и сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним: Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября за Микитася внесли залог.

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