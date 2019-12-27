Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова

Об этом сообщают Судебная власть Украины, адвокат Кузьменко Владислав Добош в комментарии.

Как указано в информации на сайте Судебная власть Украины, иск подан против МВД, третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина".

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Датой поступления в Печерский райсуд Киева указано 23 декабря, в этот же день назначен состав суда.

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В комментарии адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что иск касается распространения неправдивой информации.

Прямая речь Добоша: "Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов".

Напомним: 13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков комментировал дело Шеремета в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.

Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.

Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.

"Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.

24 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи Юлию Кузьменко.

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