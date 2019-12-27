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В Херсоне УПЦ проводит фестиваль и благотворительный концерт для сбора средств на социальные проекты

27.12.2019 / 11:18
В Херсоне УПЦ проводит фестиваль и благотворительный концерт для сбора средств на социальные проекты
Фестиваль Источник: Центр информации УПЦ
Среди целей фестиваля - возрождение и приумножение достижений национальной культуры и поддержка одаренных детей

В фестивале «Остров Рождества» принимают участие воспитанники воскресных школ Херсонской епархии и творческие коллективы города.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», конкурс прошёл в пяти номинациях: «Художественное чтение», «Вокал», «Театральное искусство», «Хореография», «Инструментальная музыка». 

«Праздник Рождественской звезды запланирован на 8 января. В его рамках детские коллективы будут колядовать в торговом центре «Фабрика» в Херсоне. Гостем праздника станет победитель вокального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко.

 Среди целей фестиваля - возрождение и приумножение достижений национальной культуры и поддержка одаренных детей», - рассказали в источнике.

Как сообщают организаторы, 9 января в местном музыкальном училище отец Александр даст сольный концерт, средства, собранные на котором, пойдут на поддержку социальных проектов отдела по делам семьи Херсонской епархии, в частности - центра защиты материнства и детства «Жизнь».

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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