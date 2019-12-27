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Синод РПЦ упорядочил практику совершения молебнов

27.12.2019 / 11:09
Синод РПЦ упорядочил практику совершения молебнов
slovo.odessa.ua Источник: patriarchia.ru
Синод поручил богослужебной комиссии подготовить проекты новых молебных последований

Священный Синод Русской Православной Церкви обсудил практику совершения молебнов.

Как сообщает patriarchia.ru, участники Синода отметили, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, не должен подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию.

В частности, Синод постановил: «полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста».

Также отмечается, что «в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии, так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна».

Участники Синода напомнили предложение Церковного Собора 1917-1918 годов: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается».

Священный Синод напомнил верующим, что поминовение на молебнах «не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым».

Синод поручил богослужебной комиссии подготовить проекты новых молебных последований.

Подробную информацию о практике совершения молебнов читайте здесь.

Источник: Inpress.ua
молебен, РПЦ
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