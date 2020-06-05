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Винницкие верующие собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине

05.06.2020 / 18:02
Винницкие верующие собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине
Винниччина Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине

Верующие Украинской Православной Церкви из села Уланов Винницкой области собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, прихожане храма в честь Вознесения Господня села Уланов вместе со своим настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным собрали помощь для жителей села Островы Овручского района Житомирской области.

Именно это село более всего пострадало в результате лесных пожаров.

Настоятель храма в честь Казанской иконы Божьей Марии села Гамарня Малинского района протоиерей Павел Линник доставил помощь пострадавшим.

«Пусть Господь воздаст сторицей всем, кто присоединился к этому доброму делу», - прокомментировали новость в Винницкой епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винниччина, погорельцы
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