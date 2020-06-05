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Запорожский митрополит УПЦ призвал журналистов доносить слова правды и «не сеять рознь» между верующими

05.06.2020 / 18:52
Запорожский митрополит УПЦ призвал журналистов доносить слова правды и «не сеять рознь» между верующими
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит Лука призвал журналистов доносить слова правды

Средства массовой информации должны доносить до людей правду, но при этом не сеять вражду.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, к этому призвал Запорожский митрополит Лука в своем поздравлении ко Дню журналиста Украины, опубликованном на сайте Запорожской епархии.

«Стране нужно знать правду о действиях и намерениях власти, о последствиях решений государственных чиновников. Уверен, что страна также должна знать, что мы не молча наблюдает за действиями сегодняшних чиновников, а адекватно реагируем на них. И донести слова правды можете только вы», - сказано в сообщении.

Владыка Лука также отметил, что средства массовой информации «могут играть различные социально–политические роли - как объединителя, просветителя и миротворца в обществе, так и разрушителя, провокатора, разжигателя вражды и ненависти».

«К сожалению, современные тенденции свидетельствуют о том, что журналистика может легко превратиться в орудие манипулирования человеческим сознанием. В условиях новой реальности, когда шквал новостных сводок обрушивается на потребителя информации, когда ему некогда перепроверить их достоверность, все чаще используются «фейковые» новости», - отмечает он.

По словам митрополита, для журналистов очень важно «не перенимать недобросовестные приемы»:

«Затрагивая острые проблемы, нужно стараться уклоняться от соблазна очернительства и осуждения; не сеять рознь между пастырями и верующими с одной стороны, и секулярным миром - с другой, между верой и наукой, между Церковью и государством».

«Верю в вашу поддержку, поскольку без нее нельзя построить счастливую и сильную страну», - заключил Запорожский митрополит.

Источник: Inpress.ua
журналисты, УПЦ, Митрополит Лука
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