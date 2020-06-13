На Запорожье казаки Веселовского куреня почтили память предков

В Троицкую родительскую поминальную субботу, в пгт. Веселое Запорожской области была совершена заупокойная лития о погибших казаках.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, 6 июня возле памятного казачьего кургана собрались казаки Веселовского куреня КВЗН во главе с атаманом.

Благочинный Веселовского округа протоиерей Александр Мурашко совершил заупокойную литию.

Священник отметил, что «казачество является воинством православным и во все времена казаки стояли на защите своего Отечества и веры», поэтому христианский долг - молится о всех прежде почивших православных казаках.