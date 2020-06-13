Войти | Зарегистрироваться
16:44

суббота,
13 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Запорожье казаки Веселовского куреня почтили память предков

13.06.2020 / 16:15
На Запорожье казаки Веселовского куреня почтили память предков
Запорожская область Источник: Центр информации УПЦ
На Запорожье почтили память погибших казаков

В Троицкую родительскую поминальную субботу, в пгт. Веселое Запорожской области была совершена заупокойная лития о погибших казаках.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, 6 июня возле памятного казачьего кургана собрались казаки Веселовского куреня КВЗН во главе с атаманом.

Благочинный Веселовского округа протоиерей Александр Мурашко совершил заупокойную литию.

Священник отметил, что «казачество является воинством православным и во все времена казаки стояли на защите своего Отечества и веры», поэтому христианский долг - молится о всех прежде почивших православных казаках.

Источник: Inpress.ua
казаки, Запорожская область, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июня
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.