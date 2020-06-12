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В Совете Церквей объяснили, почему ратификация Стамбульской конвенции недопустима

12.06.2020 / 18:28
В Совете Церквей объяснили, почему ратификация Стамбульской конвенции недопустима
Голосование Источник: ВСЦиРО
По убеждению ВСЦиРО, отсутствие консенсуса в украинском обществе относительно гендерной идеологии, когда понятие «пол» подменяется понятием «гендер» с его определенными сегодня более пятидесятью разновидностями, является причиной к недопустимости ратификации Стамбульской конвенции

Популяризация идеи о возможности гендерной самоидентификации, которая закрепляется положениями Стамбульской конвенции, является опасной для будущего украинского общества.

Риски ратификации Стамбульской Конвенции должны побуждать украинскую власть развивать национальное законодательство по противодействию домашнему насилию, чтобы обезопасить общество от гендерной идеологии, сообщили на сайте ВСЦиРО.

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в обращениях к руководству государства и ряду министерств напомнил, что народ Украины в своем большинстве не поддерживает ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульскую Конвенцию). Причиной этому является навязывание этим документом гендерной идеологии, которая не касается защиты от домашнего насилия, однако существенно вредит моральным принципам и семейным ценностям украинского общества», - отметили в Совете Церквей.

По убеждению ВСЦиРО, отсутствие консенсуса в украинском обществе относительно гендерной идеологии, когда понятие «пол» подменяется понятием «гендер» с его определенными сегодня более пятидесятью разновидностями, является причиной к недопустимости ратификации Стамбульской конвенции.

В Совете Церквей убеждены, что «искривленный подход, который противоречит естественному порядку половой идентификации, может сделать Стамбульскую конвенцию политическим и правовым инструментом для популяризации в украинских школах и университетах новых «гендер» и однополых отношений».

Конвенция прямо предусматривает обязанности государств-подписантов по обучению учеников «нестереотипно гендерным ролям» (статья 14 Конвенции).

«Гендерная идеология вызывает негативные последствия в виде психологических расстройств, особенно среди детей. Ведь, согласно авторитетным научным исследованиям, уровень случаев суицидов достигает 41% среди трансгендерных людей, что в несколько раз превышает показатели среди остального населения (4,6%), которые не страдают гендерной дисфорией», - отметили в Совете Церквей.

Представители Церквей и религиозных организаций Украины в своем заявлении выступили против того, чтобы «органы государственной власти популяризировали однополые отношения и предпочитали гендерную идеологию, вопреки положениям Конституции Украины о запрете государственной идеологии».

 Вместо ратификации Стамбульской конвенции религиозные деятели призывают развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, также отказались от ратификации этой Конвенции (Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения).

Источник: Inpress.ua
Стамбульская конвенция
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