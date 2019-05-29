Войти | Зарегистрироваться
19:36

среда,
29 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ рассказал, чем украинский церковный вопрос похож на события 27-летней давности

29.05.2019 / 17:57
Управделами УПЦ рассказал, чем украинский церковный вопрос похож на события 27-летней давности
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний рассказал о духовных законах

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в годовщину Архиерейского Собора в Харькове рассказал о схожести сегодняшних реалий и ситуации 27-летней давности.  

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Прошло 27 лет с момента проведения Архиерейского Собора в Харькове, и мы все больше убеждаемся в том, как были правы архиереи нашей Церкви, когда они сделали свой выбор: Господь им на сердце положил единственно правильное решение.

Ситуация с тех пор не особо изменилась, да и игроки. Раскольник Филарет Денисенко тот же, и поведение его то же, даже по отношению к своим собратьям. Ложь, предательство и личная выгода – его разменная монета», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал о духовных законах.

«Для православных христиан этот Собор – еще одно напоминание о том, что при сильнейшем давлении властей, в невероятно сложных условиях Церковь тогда выстояла, православные остались верными своей Церкви, несмотря ни на какие запугивания, шантаж и угрозы, потому что Бог с нами, Он всегда на стороне Истины.

Нечто подобное происходит и сегодня. Раскольники продолжают коварно действовать, пытаясь заполучить себе очередные бонусы и оставить при себе все привилегии: власть, деньги, титул. И  идут ради этого на все: предают и сдают своих, обманывают, манипулируют фактами и подтасовывают их.

В этой игре участвует небольшая группка заинтересованных лиц, которые медленно, но уверенно пожирают друг друга. Иного и не может быть с предателями и раскольниками. Ушедших в раскол и нераскаявшихся в этом неминуемо ждет страшный конец. Это духовные законы. Поднявший руку против Бога не будет помилован Им. История Иуды – яркое подтверждение», - отметил он.

Управделами УПЦ отметил, что «Слава Богу, большинство верующих и сегодня, как и 27 лет тому назад, остались верными  канонической Украинской Православной Церкви, они не поддались на грубую и циничную пропаганду СМИ, фальшивые вывески, не променяли спасительную Колыбель на пустышку.

Господь этого не забудет! Всем верным Его чадам воздадутся сторицей добро и щедрые милости Божии, а всех неверных ждет мучительное разочарование и неминуемое опустошение. Они себя наказали сами».

*Харьковский Архиерейский собор — собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ), состоялся 27—28 мая 1992 года в Харькове на территории Покровского монастыря под руководством митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака). Решением Собора бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) был низложен, с запрещением в священнослужении, и новым митрополитом избран Владимир (Сабодан). После Харьковского собора отстранённый от власти в УПЦ Филарет при поддержке государственных властей создал Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата, что фактически привело к расколу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.