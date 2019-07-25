Управделами УПЦ назвал доказательства того, что Фанар управляет ПЦУ

Глава ПЦУ извинился перед Сербской Церковью за участие архимандрита неканонической Черногорской Церкви Бориса Бойовича в литургии ПЦУ 26 мая по указанию Константинопольского патриарха Варфоломея, что является одним из ярких доказательств доказательства того, что Константинопольский патриархат управляет Православной Церковью Украины.

Об этом напомнил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью интернет-изданию «КП в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Для того, чтобы упредить развитие ситуации по неблагоприятному сценарию, владыка Амфилохий (митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий – Ред.) написал в Стамбул. В свою очередь патриарх Варфоломей дал указание Епифанию извиниться перед главой Черногорской митрополии. Что и было сделано путем передачи соответствующего письма при встрече с владыкой Амфилохием», – рассказал митрополит Антоний.

Это доказывает, что ПЦУ фактически управляет Константинополь, отметил иерарх УПЦ. Он назвал еще одно доказательство подчинения новой церковной структуры Фанару.

«Все это свидетельствует о том, что ПЦУ реально управляется из Стамбула. Хотя нам до сих пор продолжают рассказывать о якобы наличии у ПЦУ автокефалии. Кстати, еще одним фактом, указывающим на подчиненное состояние структуры Епифания, стало недавнее согласование Константинополем "канонизации" ПЦУ святителя Луки Крымского. Для любой настоящей автокефальной Церкви такое согласование является нонсенсом», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Он также обратил внимание, что в общении с представителем ПЦУ митрополит Амфилохий четко продемонстрировал свое отношение к ситуации в религиозной жизни Украины.

«Глава Черногорской митрополии дал ясно понять собеседнику, что "украинский вопрос" должен быть решен на Всеправославном совещании. Причем обязательно с участием Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Этот аспект в очередной раз показывает, что никаких прорывов в плане своего признания ПЦУ ожидать не стоит», – сказал владыка Антоний.

По его словам, слухи о признании новой церковной структуры Элладской Православной Церковью также не соответствуют действительности.

«На Элладскую Православную Церковь оказывается огромное давление по вопросу признания ПЦУ. Однако, по нашей информации, она отказалась вносить этот вопрос в повестку дня своего Архиерейского Собора, который состоится в октябре текущего года», – заключил управляющий делами УПЦ.