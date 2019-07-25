Украине передали для отбывания наказания 64 осужденных, находившихся в ОРЛО

"Сегодня при содействии Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и лично Людмилы Денисовой состоялась передач еще 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Это шестая успешная передача заключенных с так называемой "ЛНР". В целом, с декабря 2018 года перемещено 319 лиц.

Всего, по информации Черныша, с 2014 года на контролируемую Украиной территорию вернули 554 человека, из них 223 – из оккупированных территорий Донецкой области и 12 лиц – с временно оккупированной Автономной республики Крым.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что передача осужденных состоялась в г.Счастье. "Сегодня на мосту в городке Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она в Фейсбуке.

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