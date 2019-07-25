Войти | Зарегистрироваться
12:17

четверг,
25 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире

25.07.2019 / 11:48
Ко Дню Крещения Руси на украинских телеканалах пройдут телемарафоны

Украинские телеканалы будет проводить прямую трансляцию Великого крестного хода Украинской Православной Церкви.
В субботу, 27 июля на телеканале «NewsOne» состоится телемарафон, посвященный 1031-летию Крещения Киевской Руси, сообщается на сайте телеканала.

Ведущий спецпроекта «День Крещения Руси» Вячеслав Пиховшек и заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в режиме реального времени будут комментировать и анализировать события этого дня, главным из которых будет крестный ход от Владимирской горки в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

«Благодаря нескольким съемочным группам телеканала, зритель NewsOne сможет прочувствовать масштаб и атмосферу одного из самых важных праздников для православного мира», – говорится в сообщении.

Начало телемарафона в 12:15.

Телеканал «Интер» 27 и 28 июля также будет проводить прямую трансляцию торжеств УПЦ и покажет спецпроекты, посвященные этому важному историческому событию. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

27 июля в 11:00 "Интер" покажет документальный проект собственного производства – "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия".

В 12:15 в эфир выйдет интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В 12:45 на "Интере" начнется прямая трансляция торжественного молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинского Крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых.

А 28 июля в 9:00 на "Интере" начнется трансляция торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей Поместных Православных Церквей.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, церковь, упц мп, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июля
24 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.