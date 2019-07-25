Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире

Украинские телеканалы будет проводить прямую трансляцию Великого крестного хода Украинской Православной Церкви.

В субботу, 27 июля на телеканале «NewsOne» состоится телемарафон, посвященный 1031-летию Крещения Киевской Руси, сообщается на сайте телеканала.

Ведущий спецпроекта «День Крещения Руси» Вячеслав Пиховшек и заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в режиме реального времени будут комментировать и анализировать события этого дня, главным из которых будет крестный ход от Владимирской горки в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

«Благодаря нескольким съемочным группам телеканала, зритель NewsOne сможет прочувствовать масштаб и атмосферу одного из самых важных праздников для православного мира», – говорится в сообщении.

Начало телемарафона в 12:15.

Телеканал «Интер» 27 и 28 июля также будет проводить прямую трансляцию торжеств УПЦ и покажет спецпроекты, посвященные этому важному историческому событию. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

27 июля в 11:00 "Интер" покажет документальный проект собственного производства – "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия".

В 12:15 в эфир выйдет интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В 12:45 на "Интере" начнется прямая трансляция торжественного молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинского Крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых.

А 28 июля в 9:00 на "Интере" начнется трансляция торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей Поместных Православных Церквей.