Владыки УПЦ рассказали, что делает общину храма семьёй

Что делает общину храма семьёй и как ей и что позволяет выстоять в сложные времена.

Об этом рассказали митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий и архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (в схиме Сергий) в интервью порталу «Православие.Ru», сообщает Центр информации УПЦ.

«Если нас объединяет вера, мы становимся семьей. Вот семейка, видишь? Пример назидает. Просто надо жить верой. Как Господь говорит: "Заповеди знаешь — исполняй". А потом: "Отдай имение и иди за Мной" (ср. Мф. 19:21). Обязательно надо чем-то пожертвовать: своими привычками, греховными наклонностями, чем-то плохим. На Афоне старец просто говорил: "Живи свято"», - сказал митрополит Сергий.

«Это от пастыря зависит, от того, кто руководит общиной: станет ли она семьей. Как он поставит дела духовной жизни, так все и будет. Без пастыря семьи быть не может», - отметил владыка Серафим.