В УПЦ ожидают, что в крестном ходе ко Дню Крещения Руси примет участие не меньше верующих, чем в прошлом году

Из года в год Великий Крестный ход Украинской Православной Церкви становится все больше, потому что гонения подталкивают верующих проявить солидарность со своей Церковью.

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького».

По его словам, в этом году численность участников Великого Крестного хода будет не меньше, чем в прошлом году.

«Учитывая то, что наша Церковь пережила в течение последнего года, прогнозирую, что ход будет не меньше, чем в прошлом году. Потому что люди фактически стали исповедниками веры», – подчеркнул священнослужитель.

Протоиерей Николай Данилевич также считает, что крестный ход ПЦУ вряд ли будет многочисленным в этом году.

«Очевидно, что уже не будет такого давления, шельмования. Не будет админресурса, не будут сгонять людей. Как в прошлом году на шествие Киевского Патриархата приехали в шортах и майках. Теперь таких людей будет гораздо меньше», – сказал он.

Спикер УПЦ считает, что делегация Фанара везет мощи апостола Андрея с конкретной целью - привлечь на шествие ПЦУ больше людей. Однако, как считает священник, иерархи Константинопольского Патриархата не вполне понимают психологию своей украинской паствы.

«Насколько мы видим, сторонников ПЦУ не привлечь мощами: им больше нравится политическая риторика, флаги и песни. Они даже крестный ход называют "украинским". Тогда должны быть "греческий", "русский", "румынский" и другие. Но в Христе нет ни эллина, ни иудея», – отметил священнослужитель.

Спикер УПЦ обратил внимание, что именно политические амбиции стали причиной новых разделений.

«Мы хотели бы, чтобы однажды состоялся единый крестный ход, чтобы они вернулись и была единая Церковь. Но пока личные и геополитические амбиции, амбиции Константинопольского патриархата и другие вещи мешают этому», – заключил протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось, в 2018 году во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь 1030-летия Крещения Руси приняло участие около 250 тысяч верующих.