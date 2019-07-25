После поста Луценко о поимке наркоторговцев Мосийчук заявил о «лабораториях» в Василькове

Производство наркотиков было налажено в Киевской области. Одну «лабораторию» уже выявили правоохранители. Еще о двух, расположенных в Василькове, рассказал депутат Игорь Мосийчук. Якобы за ними могут стоять бизнесмены Михаил и Юрий Бродские.

Оперативную информацию генпрокурор Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Facebook, пишут vlasti.net.

Он пишет, что спецоперация таких масштабов должна была стать национальным достоянием и получить качественное освещение прессой. Однако, политический сезон не позволил журналистам уделить достаточное внимание проблеме распространения наркотиков в Украине.

«В марте СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тысяч доз. В любой стране это стало бы топ-новостью всех СМИ, правоохранителей поблагодарил бы президент и депутаты. Нашу страну, захваченную выборами, эта спецоперация заинтересовала лишь на пару минут в новостных программах.Мы же работали дальше. В результате по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области», – отметил генеральный прокурор.

Сообщая о мартовским задержаниях, Луценко имеет в веду спецоперацию о прекращении деятельности транснациональной преступной группировки. «Украинская правда» писала, что «черная бухгалтерия» наркопреступников составляла 10 млн долларов в год. К группе были причастны порядка тысячи человек. Наркодиллеры также работали и на территории Российской Федерации.

Свежую публикацию Юрия Луценко прокомментировал народный депутат Украины Игорь Мосийчук. «Еще минимум две в Василькове», – написал народный избранник, имея ввиду нарколаборатории. По его информации, преступники продолжают производство запрещенных веществ в районном центре Киевской области.

В свою очередь, издание «КиевВласть» добавляет, что ситуация с оборотом наркотиков в столичном регионе приобрела критический масштаб. Только в марте была изъята 600-килограмовая партия. «Цена партии наркотиков на черном рынке составляет около 50 млн долларов. Задержаны гражданин Молдовы, Турции и двое граждан Македонии», – пишет «КиевВласть».Основная проблема заключается в том, что наркодиллеров «крышуют» бизнесмены с широкими политическими связями. В частности, речь идет об известном киевском бизнесмене и политике Михаиле Бродском и его сыне Юрии.

Они якобы имеют отношение к нарколабораториям, о которых заявил депутат Мосийчук. К слову, фамилия Бродских последнего уже фигурировало в криминальных скандалах. Совсем недавно СМИ писали о том, что именно Михаил Бродский помог выйти на свободу создателю самой большой интернет-площадки в мире по продаже наркотиков Амосу Дов Сильверу.