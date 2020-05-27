Нардеп Бобровская «засветилась» в судебном реестре, - юрист

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Интересно, выступление на корпоративе олигарха страны – агрессора и неуплата налогов это такая же “зрада”, как и поездка депутатов ОПЗЖ в Москву или не совсем?», - задается вопросом она.

Юрист отметила, что текст определения Печерского райсуда города Киева об обязательстве Офиса генерального прокурора внести ведомости в ЕРДР относительно “госизмены” депутатов ОПЗЖ из-за их визита в Госдуму РФ, по заявлению депутата Соломии Бобровской в реестре судебных решений пока отсутствует. Однако, как оказалось, в судебном реестре есть определения судов касательно самой Бобровской.

«Полиция составляла на нее протокол за несвоевременную без уважительных причин подачу декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Само дело суд закрыл, так как вышли сроки привлечения к ответственности, - резюмировала Славицкая.