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На Кировоградщине священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военного

30.05.2020 / 19:30
На Кировоградщине священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военного
Кировоградская область Источник: Центр информации УПЦ
Священники УПЦ отпели погибшего военного

На Кировоградщине попрощались с 24-летним военным Виталием Лимборским, погибшим в зоне Операции объединенных сил.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Александрийской епархии, 29 мая в храме в честь святого Максима Исповедника села Субботцы отпевание провели священники УПЦ.

«Только за четыре дня до окончания срока службы в ООС пуля снайпера забрала у родителей сына, которому не так давно исполнилось всего 24 года. Немало местных жителей и сослуживцев собралось, чтобы проводить в последний путь Виталия Лимборского. Духовенство Александрийской епархии выражает свои соболезнования близким и родным», - рассказали в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, Кировоградская область
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