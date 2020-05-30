На Кировоградщине священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военного

На Кировоградщине попрощались с 24-летним военным Виталием Лимборским, погибшим в зоне Операции объединенных сил.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Александрийской епархии, 29 мая в храме в честь святого Максима Исповедника села Субботцы отпевание провели священники УПЦ.

«Только за четыре дня до окончания срока службы в ООС пуля снайпера забрала у родителей сына, которому не так давно исполнилось всего 24 года. Немало местных жителей и сослуживцев собралось, чтобы проводить в последний путь Виталия Лимборского. Духовенство Александрийской епархии выражает свои соболезнования близким и родным», - рассказали в пресс-службе епархии.