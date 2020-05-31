На Винниччине активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Луке-Мелешковской

На Винниччине активисты ПЦУ в очередной раз пытаются захватить храм Украинской Православной Церкви в селе Лука-Мелешковская.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкеви со ссылкой на сайт Винницкой епархии, 30 мая в селе Лука-Мелешковская Винницкого района Винницкой области агрессивно настроенные сторонники ПЦУ предприняли очередную попытку захвата Свято-Преображенского храма.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Василий Альмухамед, атака на храм началась в субботу после обеда.

«К храму УПЦ в селе Лука-Мелешковская Винницкого района подошли так называемые активисты ПЦУ. Раскольники начали обзывать священника УПЦ грязными словами, что является для них абсолютной нормой общения, также обзывали сотрудников полиции», - рассказали в Винницкой епархии.

Сначала активисты, среди которых – учительница местной школы, требовали опечатать храм, а затем, согласно полученной в епархии информации, повесили на церковные двери свой замок и заблокировали боковой вход. При этом в храме находились верующие Украинской Православной Церкви.

По свидетельствам очевидцев, активисты выбивали из рук прихожан телефоны, вели себя агрессивно и угрожали силовым захватом храма.

«Обращаем внимание работников правоохранительных органов, журналистов и представителей власти на очередную провокацию активистов ПЦУ в селе Лука-Мелешковская, которая происходит еще в период карантинных ограничений в Украине и создает повод не только для очередного рейдерства, но и подвергает риску здоровье верующих Украинской Православной Церкви, которые являются обычными гражданами Украины», – подчеркнули в Винницкой епархии.

Как сообщается, это уже не первая попытка захвата храма в Луке-Мелешковской, за предыдущие попытки силового захвата храма УПЦ в данном селе никто ответственности не понес. Так, в июне 2019 активисты ПЦУ предприняли две рейдерские атаки на храм, а 17 ноября незаконно проникли в помещение воскресной школы, действующей при храме.