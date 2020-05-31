ВСЦиРО призвал Раду отклонить гендерные законопроекты 3316-2 и 3316-3

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламент Украины воздержаться от принятия законопроектов, направленных на внедрение гендерной идеологии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, соответствующее обращение было опубликовано 28 мая на сайте ВСЦиРО.

«Законопроект № 3316, и альтернативные проекты № 3316-2 и № 3316-3 содержат проблемные нормы, усиливающие уголовную ответственность за преступления в случае наличия у лица "предубеждений, предрассудков, стереотипных взглядов»», – сказано в сообщении.

По мнению Совета Церквей, эти категории являются субъективными и находятся в плоскости, которая не может быть объективно оценена с точки зрения права.

«Зато вызывают беспокойство попытки ввести такой прецедент, когда должностные лица будут определять, что является уголовно наказуемыми предрассудками и стереотипами, а что так сказать "нормальными", "допустимыми" взглядами человека», – подчеркнули во Всеукраинском Совете Церквей.

Такой подход, считают во ВСЦиРО, «содержит признаки нарушения конституционного права человека на свободу мысли, совести и самовыражения, ведь государственная власть наделяется правом оценивать убеждения человека и в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать наказания».

В организации подчеркнули, что «законодательство Украины не содержит определения понятия "гендерная идентичность", а поэтому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере».

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности «отклонить альтернативные законопроекты № 3316-2 и № 3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку они нуждаются в существенной доработке».