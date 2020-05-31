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В РПЦ сравнили «онлайн-причастия» ПЦУ с сеансами Кашпировского

31.05.2020 / 17:55
В РПЦ сравнили «онлайн-причастия» с сеансами Кашпировского

В Русской Православной Церкви сравнили «онлайн-причастия» Православной Церкви Украины с сеансами целителя Кашпировского, который заряжал воду через телевизор.

Об этом заявил 30 мая глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передают РИА «Новости».

Ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить литургию и причастить прихожан в дистанционном режиме через интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые, по его заявлению, якобы после чтения молитв станут «святыми дарами».

Комментируя этот обряд, митрополит Волоколамский Иларион отметил, что всерьез говорить о ПЦУ как о Церкви не стоит - подобные образования, по его словам, именуются в церковной среде «раскольничьими сборищами», и «хотя Константинопольский патриарх Варфоломей попытался легитимизировать эту структуру, она от того в Церковь не превратилась».

«Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры», - сказал он.

Архиерей сравнил такие действия с проходившими 30 лет назад в СССР телевизионными сеансами «целителей» Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, «заряжавших» воду, которую люди должны были ставить у экранов телевизоров, и подчеркнул, что «все подобного рода магические практики Церковью отвергаются и осуждаются».

«Всерьез воспринимать это событие, я думаю, невозможно, как невозможно всерьез воспринимать структуру, которая сейчас существует в Украине под именем "Православной Церкви Украины". В Украине со времен Киевской Руси есть одна каноническая Церковь - она носит название Украинской Православной Церкви, ее возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий», - отметил митрополит Илларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ, причастие
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