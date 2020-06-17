Комитет ВР отклонил гендерные законопроекты

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде отклонить проект № 3316 и альтернативные законопроекты № 3316-2 и № 3316-3, в которых задекларировано намерение противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку они нуждаются в существенной доработке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы, за такое решение проголосовали 13 членов Комитета из 20 присутствующих на заседании 17 июня.

Глава Комитета Денис Монастырский обратил внимание присутствующих, что в Комитет «поступили сотни обращений от абсолютно всех конфессий», которые обеспокоены предлагаемыми изменениями в Уголовный кодекс Украины.

Он также напомнил, что ранее 58 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций направили в Комитет коллективное депутатское обращение с критикой данной законодательной инициативы и просьбой принять во внимание аргументы Церквей и религиозных организаций.

Накануне заседания также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Комитет свои замечания по этим законопроектам, выступая против внедрения гендерной идеологии в законодательство Украины.

Во время обсуждения глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов, автор проекта № 3316-3, предложил отклонить все законопроекты по этой проблематике, учитывая «хрупкость этой темы» и необходимость доработки этих инициатив для обеспечения правовой определенности предлагаемых изменений.

Окончательную судьбу этих законопроектов определит Верховная Рада Украины, которая может исключить из повестки дня этой или следующей сессии (без рассмотрения) или отклонить при рассмотрении в первом чтении.