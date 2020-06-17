Войти | Зарегистрироваться
19:58

среда,
17 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Комитет ВР отклонил гендерные законопроекты

17.06.2020 / 19:24
Комитет ВР отклонил законопроект № 3316

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде отклонить проект № 3316 и альтернативные законопроекты № 3316-2 и № 3316-3, в которых задекларировано намерение противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку они нуждаются в существенной доработке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы, за такое решение проголосовали 13 членов Комитета из 20 присутствующих на заседании 17 июня.

Глава Комитета Денис Монастырский обратил внимание присутствующих, что в Комитет «поступили сотни обращений от абсолютно всех конфессий», которые обеспокоены предлагаемыми изменениями в Уголовный кодекс Украины.

Он также напомнил, что ранее 58 народных депутатов Украины из разных парламентских фракций направили в Комитет коллективное депутатское обращение с критикой данной законодательной инициативы и просьбой принять во внимание аргументы Церквей и религиозных организаций.

Накануне заседания также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Комитет свои замечания по этим законопроектам, выступая против внедрения гендерной идеологии в законодательство Украины.

Во время обсуждения глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов, автор проекта № 3316-3, предложил отклонить все законопроекты по этой проблематике, учитывая «хрупкость этой темы» и необходимость доработки этих инициатив для обеспечения правовой определенности предлагаемых изменений.

Окончательную судьбу этих законопроектов определит Верховная Рада Украины, которая может исключить из повестки дня этой или следующей сессии (без рассмотрения) или отклонить при рассмотрении в первом чтении.

Источник: Inpress.ua
законопроект, гендер, ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.