Войти | Зарегистрироваться
19:58

среда,
17 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Активистка ПЦУ выложила в интернет пожелание смерти для УПЦ

17.06.2020 / 19:43
Журналистка ПЦУ выложила в интернет пожелание смерти для УПЦ

Активистка ПЦУ выложила в интернет видео с пожеланием смерти для Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в прокомментировали поступок активистки ПЦУ, журналистки Галины Еремицы, которая в свой день рождения записала видео с пожеланием смерти для УПЦ.

«Во время празднования своего дня рождения Галина Еремица, наемный журналист ПЦУ, одна из провокаторов, во время столкновений возле храмов УПЦ в Черновицкой области, находясь в нетрезвом состоянии, загадала желание: "Чтобы проклятый Московский Патриархат сдох раз и навсегда в Украине"», – и эту видеозапись опубликовала у себя на странице», – сказано в сообщении.

В епархии подчеркнули, что таким образом Еремица оскорбила чувства миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

Сотрудники епархии расценили этот поступок активистки ПЦУ как уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 161 УК Украины. В этой статье речь идет о разжигании должностным лицом религиозной вражды и оскорблении религиозных чувств граждан.

В епархии также напомнили об участии Еремицы в ночной рейдерской атаке на храм в честь святого Архистратига Михаила в Задубровке, которую активисты ПЦУ совершили ночью 4 мая.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.