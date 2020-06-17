Провокацию радикалов в отношении журналистов могла организовать власть, - юрист

Радикалов, которые сегодня, 17 июня, устроили провокацию в отношении журналистов, могла организовать власть.

Такое мнение в своем телелеграмм-канале выразила народный депутат, юрист Антонина Славицкая обнародовав фотографию автомобиля общественной организации «Демократична сокира» припаркованной у здания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«У кого-то ещё есть сомнения, что праворадикалов, которые сегодня пришли устраивать провокации на акцию Анатолия Шария организовала власть? Вот, к примеру, очень характерная машина Демсокиры, которая утром стояла угадайте где? У здания СНБО. Видимо получали инструкции. Достало это все уже. ДумайТЕ и делайте выводы», - написала Славицкая.