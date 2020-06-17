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Провокацию радикалов в отношении журналистов могла организовать власть, - юрист

17.06.2020 / 20:00
Автомобиль «Демсокири» засветился у здания СНБО

Радикалов, которые сегодня, 17 июня, устроили провокацию в отношении журналистов, могла организовать власть.

Такое мнение в своем телелеграмм-канале выразила народный депутат, юрист Антонина Славицкая обнародовав фотографию автомобиля общественной организации «Демократична сокира» припаркованной у здания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«У кого-то ещё есть сомнения, что праворадикалов, которые сегодня пришли устраивать провокации на акцию Анатолия Шария организовала власть? Вот, к примеру, очень характерная машина Демсокиры, которая утром стояла угадайте где? У здания СНБО. Видимо получали инструкции. Достало это все уже. ДумайТЕ и делайте выводы», -  написала Славицкая.

Славицкая, Демсокира
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