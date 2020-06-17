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Зеленский допускает введение обязательной вакцинации против коронавируса

17.06.2020 / 18:44
Зеленский допускает введение обязательной вакцинации против коронавируса
Источник: Вести
Зеленский допускает введение обязательной вакцинации

Президент Украины ответил на электронную петицию о недопущении принудительной вакцинации, которая набрала 25 тыс. голосов.

Владимир Зеленский напомнил, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан заботиться о здоровье, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки, сообщают «Вести».
Также президент процитировал Закон, согласно которому в стране могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

«Согласно Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней» в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям (часть третья статьи 12)», - сказано в официальном ответе главы государства.

При этом он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять дополнительные меры по защите населения от инфекционных болезней.

«В 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой - вспышкой коронавируса Сovid-19, предотвращение распространения которого в настоящее время остается приоритетом для всего мира», - отметил Владимир Зеленский.

Согласно рекомендациям ВОЗ, среди первоочередных мер национальных систем здравоохранения является устранение всех финансовых и других барьеров, которые могут препятствовать изоляции и оперативному тестированию всех подозрений.

Вместе с тем в Церкви обращают внимание на волнение среди верующих, которые опасаются принудительной вакцинации. В частности, верующие выражают обеспокоенность по поводу того, что принудительная вакцинация может стать тестированием новой вакцины на украинцах. Кроме того, многие верующие опасаются, что подобные действия нарушат их права.

Источник: Inpress.ua
президент, вакцинация, Зеленский
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