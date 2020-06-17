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Священник УПЦ рассказал о пороках, которые могут скрываться за мнимой вежливостью

17.06.2020 / 18:32
В вежливости нет греха, но в то же время она ещё не добродетель

За ширмой вежливого поведения иногда скрываются пороки и страсти.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в своем комментарии порталу «Православная жизнь».

«Вежливость требует от человека умения скрывать своё истинное отношение к людям, особенно если это отношение негативное, может кого-то смутить или спровоцировать конфликт. За ширмой вежливого поведения иногда скрываются пороки и страсти. Именно вежливостью нередко маскируют гордость, высокомерие, презрение, осуждение, обиду, ненависть», - отметил священник.

По его словам, часто человек сознательно отказываясь от вежливости как нормы поведения, мотивирует это нежеланием лицемерить и быть честным, но «прямота» оказывается потворством собственным страстям и грубостью.

«Всё доброе в человеке заложено Богом, а потому естественно для него. Злое же, сколь бы ни было его много и сколь бы ни была сильна зависимость от него, всегда останется для человека противоестественным и наносным. Тому, кто любит себя правильно, удаётся любить в себе Божие творение и ненавидеть собственный грех одновременно. Большинство же, любя себя, любит в себе всё, включая грехи. А нередко – прежде всего грехи. Поэтому нет ничего удивительного, что, считая себя чуждым лицемерия, человек на самом деле любит собственную неотёсанность, гордится ею и любуется собой хамоватым», - напомнил протоиерей Владимир Пучков.

Он объяснил, что вежливость не укореняет в нас лицемерие, а не позволяет нам в общении с людьми проявлять собственные страсти и дисциплинирует.

«Прочь любые параллели между вежливостью и лицемерием! Если эти понятия и отождествляют, то, как правило, те, кто сами не отличаются вежливостью и не считают нужным хоть сколько-нибудь работать над собой. А это само по себе противоречит христианскому подходу к жизни.

В вежливости нет греха, но в то же время она ещё не добродетель. Вежливость важна, вежливость необходима и одновременно – естественна», - подчеркнул священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, вежливость, добродетель
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