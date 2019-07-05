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На Волыни священники УПЦ отпели украинского военного

05.07.2019 / 13:29
На Волыни священники УПЦ отпели украинского военного
Волынь Источник: Центр информации УПЦ
Старший лейтенант проходил службу в 131 отдельном разведывательном батальоне

На Волыни священники Украинской Православной Церкви отпели участника АТО Валентина Мельника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, отпевание состоялось 1 июля в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Камень-Каширского.

Чин отпевания возглавил благочинный протоиерей Стефан Михалюк. Священник, выражая слова соболезнования родным, побратимам и всем, кто пришел провести военного в последний путь, призвал собравшихся «не забывать о его бессмертной душе в своих молитвах».

Валентин Мельник, 1964 года рождения. Старший лейтенант проходил службу в 131 отдельном разведывательном батальоне в должности заместителя командира роты по воспитательной работе. Был заместителем председателя совета правления общественной организации ветеранов АТО-ООС "Собрат". Как сообщает volynnews.com, умер участник АТО от внезапного разрыва тромба.

 

Источник: Inpress.ua
упц мп, АТО, отпевание, УПЦ
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