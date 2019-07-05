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СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

05.07.2019 / 13:32
Лидер партии "Сила и честь", экс-глава Службы безопасности Игорь Смешко утверждает, что СБУ располагает фактами о том, что среди лидеров некоторых политических сил, которые пытаются попасть во власть, есть агенты Кремля.

"В Службе безопасности эти факты есть, и можно открыть дела, которые хранятся в архивах. (…) Информационные службы, разумеется, собирали эти сведения, прекрасно понимали, кто есть кто. Но это не было работой на врага. Сегодня ситуация совершенно иная и подход другой", - сказал Смешко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос о том, кто работает на врага, политик упомянул партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Смешко также уверен, что рано или поздно отношения с Россией придется возобновлять: "Мы никуда не денемся, у нас должны быть с ними дружеские отношения. Но с взаимным уважением, с учетом национальных интересов друг друга".

Источник 

СБУ, Смешко, агенты Кремля
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