В Попасной священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военнослужащего

На Луганщине священники Украинской Православной Церкви отпели военного, погибшего в зоне Операции объединенных сил.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 7 июняв городе Попасная Луганской области простились с погибшими в зоне ООС воином Владиславом Бережным. Отпел погибшего военнослужащего благочинный Попаснянского округа Северодонецкой епархии УПЦ протоиерей Михаил Лущак.

Владислав Бережной - уроженец города Сватово, младший сержант, командир боевой машины – командир отделения 54-й отдельной механизированной бригады, 1996 года рождения. Погиб 5 июня в районе населенного пункта Золотое-1 от смертельного пулевого ранения снайпера.

В УПЦ отмечают, что в Церкви постоянно молятся о мире в Украине и украинском войске. Также во всех епархиях УПЦ совершают отпевания погибших военных и поддерживают семьи военнослужащих - духовно и материально.