На Волыне верующие УПЦ записали видеообращение к Зеленскому с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата

Жители села Жидычин Волынской области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров, а также гарантировать верховенство закона.

Видеообращение обнародовано на Ютуб-канале «Правблог», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Українські новини».

«Дорогой господин Президент, обращаемся к Вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ, с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону Божьему. Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками», - сказал в видеообращении к главе государства иерей Роман Гелета.

Священник также призвал Зеленского помочь общине УПЦ мирно молиться и жить на украинской земле.

22 февраля в присутствии представителей УПЦ КП группа рейдеров срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Жидычин Киверцовского района Волынской области и захватила его, оттеснив общину от здания, при этом пострадали две женщины.