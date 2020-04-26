В УПЦ издали рекомендации для священников, как хоронить умерших от коронавируса

Украинская Православная Церковь издала рекомендации для священнослужителей по свершению похорон людей, которые умерли от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, рекомендации подготовил Синодальный отдел УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений. Рекомендации созданы на основании Постановления главного государственного санитарного врача Украины №4 от 27.03.2020 «Об утверждении Временных рекомендаций по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни COVID-19».

Согласно рекомендаций УПЦ, священникам разрешается осуществлять похороны в день захоронений с соблюдением всех правил и норм карантина.

Количество лиц, которые участвуют в погребении, не должно превышать 10 человек, одновременно в помещении разрешают присутствовать 1 человеку на 10 м2, расстояние между людьми – не менее 2 метров.

Член семьи умершего обязан провести учет тех, кто будет присутствовать на похоронах, и указать их ФИО, адрес и контактный телефон, а также дату и время пребывания на похоронах. Форму для такой отчетности необходимо взять в государственном учреждении при оформлении документов о смерти.

Те, кто контактирует с телом умершего от коронавирусной болезни, обязаны использовать средства индивидуальной защиты – водостойкий изоляционный халат с длинными рукавами или комбинезон, одноразовую шапочку, очки или защитный щиток, перчатки, медицинскую маску или респиратор.

Тело умершего обрабатывают дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, помещают в герметичный пакет-мешок и в плотно закрытый гроб.

Если в медучреждении приняли решение о кремации – необходимо обратиться в органы местного самоуправления и санитарной службы за разрешением провести похороны по христианской традиции – без кремации. Если в таком разрешении отказывают – чин похорон необходимо совершить перед кремацией.

Категорически запрещается заносить тело с покойным в церковь для совершения заупокойного богослужения. Заупокойные богослужения разрешается совершать только на улице.

Также Церковь категорически запрещает при прощании с умершим от коронавируса открывать гроб во время похорон, целовать тело и гроб покойного или касаться его, прощаться с телом умершего дома.

Гроб переносить и опускать в могилу должны специально подготовленные люди в защитных костюмах, а не родственники умершего.

Общаться с родственниками умершего запрещено, если они контактировали с умершим (контактные лица должны находиться две недели на самоизоляции), общение – исключительно в маске на расстоянии двух метров друг от друга.

Также Церковь обязывает всех священнослужителей придерживаться требований карантина, все заупокойные богослужения совершать на улице. В больницу, морг или крематорий, а также в дом умершего входить запрещено.

Рекомендации для священнослужителей по свершению похорон над людьми, болевшими коронавирусной инфекцией, относятся также к умершим, у которых не был диагностирован коронавирус, но было подозрение на него.