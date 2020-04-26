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Митрополит Антоний заявил о недопустимости нападок на Церковь в цивилизованном обществе

26.04.2020 / 18:16
Митрополит Антоний заявил о недопустимости нападок на Церковь в цивилизованном обществе
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ заявили о недопустимости нападок на Церковь

Украинскую Православную Церковь сегодня загоняют в угол и пытаются уничтожить.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», управляющий делами УПЦ митрополит Антоний считает, что в Украине притесняют права и свободы верующих Украинской Православной Церкви.

«Наши власть имущие заявляют постоянно о свободе выбора, слова, вероисповедания. Но по факту разворачивающихся событий вокруг Украинской Православной Церкви, мы видим, что все эти законы не действуют. Церковь вновь и вновь терпит нападки», - говорит митрополит Антоний.

Он также отмечает, что серия поджогов в храмах и монастырях УПЦ является «беззаконием» и «попустительством».

«Кто ответит за это? В каком еще правовом государстве возможны подобные эксцессы? Такие прецеденты трудно и отыскать, если даже постараться. Попустительство и безнаказанность радикальных элементов, которые вытворяют беззакония - огромный репутационный минус стране, которая заявляет, что идет цивилизационным курсом. Это недопустимая ситуация», - подчеркнул владыка.

Как отмечает митрополит, основой демократического общества должно быть уважение друг к другу.

«Церковь – это не игрушка, а живой организм. Это миллионы верующих, которые имеют право на веру и это право у них никто не может отнять. Церковь (а не политический проект) – это всегда была Церковь Христова и плоть от плоти своего народа. Она разделяла все его беды и напасти, утешала во время войн и бедствий, помогала и исцеляла. Так было веками и так будет всегда. Церковь как любимая мать – все прощает и всегда готова понять и принять. Она не оставит своих чад без утешения и радости, света и любви».

Митрополит Антоний также призвал вспомнить историю нападок на Церковь.

«Человека ничему не учит ни время, ни опыт, ни история. Сколько лет отдельные люди воевали с Церковью, но не поняли смысл горьких уроков до сих пор. Церковь – это основа мира, фундамент человечества, свет во тьме, надежда».
Воюя с Церковью, «человек рубит сук на котором сидит», поясняет митрополит.

«Безусловно, выбор делает каждый сам за себя. Никто никого не заставляет идти в Церковь, верить. Это дело сугубо личное. Невольник – не богомольник, как говорится», - отмечает владыка Антоний.

Владыка также подчеркнул, что любые нападки на Церковь не останутся без ответа.

«Нарушение духовных законов и законов земных влечет за собой наказание. На этом законе держится вселенная. И если настанут времена, когда в мире не останется добра, то Церковь будет делать добро из зла, потому что его больше не из чего будет делать», - сказал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Митрополит Антоний
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