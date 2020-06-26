Митрополит Антоний рассказал, почему апостол Павел не снимал с язычников ответственности за идолопоклонство

Почему каждый человек несёт ответственность за правильное почитание Бога и праведную жизнь?

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в первом выпуск новой видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

Первый выпуск посвящён 18–20-й строкам 1-й главы послания к Римлянам: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны».



«Святой апостол Павел в послании к Римлянам впервые показывает равенство и ответственность перед Богом как язычников, так и иудеев. Потому что все стали служить греху и на всех гнев Божий.



Апостол язычников, раскрывая этот вопрос, выходит из того, что язычество сначала знало Бога и знало знанием истинным, но они, "познав Бога не прославили Его" (Рим. 1:21) и "славу Нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся" (Рим. 1:23).



Хотя язычники не имели сверхъестественного откровения, но это не оправдывает их идолопоклонства, так как для каждого человека "что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им" (Рим. 1:19), — пишет апостол Павел. В каждую человеческую душу Бог вкладывает знание Себя.



Врождённую идею о Боге апостол называет законом, написанным на сердцах язычников, существование которого и язычники иногда доказывают соответствующими закону действиями. Этот закон, или эту форму откровения невидимого Божества в язычниках, святой апостол называет ещё истиной.



Святитель Феофан Затворник считает, что язычники знали о Боге и вещи Божественные не только из того, что они в их душе отображены, а и из того, что Бог Сам в Раю учил человека разуму. А после грехопадения подлинное знание человеку извещалось через ангелов либо через непосредственные феофании. Со времён Вавилонского разделения народов это знание переходило из поколения в поколение, как пересказ. Но так как источник его было забыт, оно слилось с естественными знаниями.



Третьим источником знания о Боге для язычников была природа. "Бог поставил перед людьми Своё творение, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — которое при посредстве одного созерцания красоты мира — всего видимого и невидимого, научало и мудреца, и необразованного, и скифа, и варвара возноситься мыслью к Богу"», - рассказал митрополит Антоний.



Таким образом, отмечает владыка, хотя естественное богопознание несовершенно и недостаточно, но из него язычники могли узнать о бытии Единого Бога.



«По мнению многих экзегетов, язычники знали не только, что Бог есть, но и то, чем Он есть, что под Ним нужно понимать, а именно "что Он есть Творец и Промыслитель, что Он есть Владыка всего и что Его нужно чтить", — пишет святитель Фотий Константинопольский.



Однако они "осуетились" (Рим. 1:21), — пишет святой апостол Павел. То есть вследствие тщетных исследований богов об их происхождении настолько опошлились в своих помыслах, что их правильнее было бы называть безумцами, а не мудрецами. И в результате они оказались богоненавистниками — в том смысле, что они отреклись от истинного пути к совершенству, указанного Провидением, ошиблись в средствах достижения богообщения, пошли своим ошибочным путём», - рассказал митрополит Антоний.